Kappers wanhopig: 'We gaan kapot zonder betere steun'

Er komen miljarden extra aan steun, maar daar is niet iedere ondernemer mee geholpen. Zoals kappers. "We krijgen een doekje voor het bloeden. Zeker 60 procent staat op omvallen", zegt de kappersbranche. De kappers voerden vandaag nog een laatste lobby voor extra steun, maar dat zat er niet in. "Sommigen zijn radeloos en gaan illegaal knippen."

Kapper Ap Israël zit al ruim twintig jaar met zijn kapsalon in hartje Den Haag. Maar sinds 15 december ligt zijn schaar te verroesten. "Ik heb al weken geen haar meer aangeraakt. Mijn personeelskosten en mijn andere lasten lopen wel gewoon door." Jeukende handen Zijn handen jeuken om weer open te gaan. Hoeveel steun hij nu krijgt van de overheid? "Omdat ik te veel omzet heb gemaakt in het laatste kwartaal van 2020, krijg ik bijna niets", zegt Ap. Om zijn hoofd financieel boven water te houden, zou hij eigenlijk twee personeelsleden moeten ontslaan. "Maar dat doe je niet, joh. Eén van mijn personeelsleden is zwanger. Dus beknibbel ik maar op mijn pensioen." Kapper Ap voert vandaag actie op het Binnenhof. Tussen wal en schip Vandaag sprak de Tweede Kamer over de uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven. Er komt nog eens 7,6 miljard euro extra steun boven op het bestaande pakket. Toch vallen sommige ondernemers tussen wal en schip. "Ze kunnen geen aanvraag indienen, niet in bezwaar gaan en ook niet in beroep", zegt Kevin de Krieger van de site ikvalbuitendeboot.nl. "Veel kappers vallen buiten de boot", signaleert De Krieger. Maar ook schoonheidsspecialisten, pedicures en rijschoolhouders. Die laatste groep stuurde een brandbrief aan Kamerleden voor een snelle oplossing. Bekijk ook: waar komt het geld vandaan? Bekijk deze video op RTL XL Miljarden aan steunpakketten: waar komt dat geld vandaan? 'Steun komt te laat' Wat het probleem is voor de 27.000 kappersbedrijven in ons land? "Zij krijgen bijna geen compensatie omdat ze in het laatste kwartaal van 2020 te veel omzet hebben gedraaid. Omdat ze sinds 15 december dicht moesten, hebben ze die weken daarvoor nog wel een goede omzet kunnen draaien", zegt Gonny Eussen van kappersbranche ANKO. De steun is voor hen strenger dan in het voorjaar. Toen kregen zelfstandigen nog een TOZO-uitkering. Nu geldt voor die uitkering een 'partnertoets': als hun partner meer verdient dan het minimum krijgen ze geen geld. Er komt wel weer een nieuw steunpakket aan. "Maar het duurt nog even voordat dat geld op de rekening staat. Te laat voor veel kappers. We zien ook dat kappers noodgedwongen illegaal gaan knippen." Shirley heeft twee kapsalons. Oproep voor steun Kapster Shirley Graaf uit het Westland hoort die verhalen ook. Ze deed op sociale media een oproep om kappers te steunen. "Ik heb twee kapsalons waar ik de hypotheek voor moet betalen en mijn personeel betaal ik door. Maar ik krijg nu nauwelijks iets omdat mijn omzet vorig jaar te hoog was." Ze vervolgt: "Collega's moeten hun huis verkopen om de zaak overeind te houden. Meer steun is echt nodig." Eerder open? Ook in de Tweede Kamer is het geluid van de kappers niet ongehoord gebleven. Sommige partijen willen dat kappers zo snel mogelijk weer open kunnen . "Behandel kappers als mondhygiënisten. Die mogen ook openblijven", zei Chris Stoffer van de SGP. Ook DENK wil dat de kappers eerder open kunnen en diende daar een motie voor in. Ook om het illegaal knippen tegen te gaan. Maar het kabinet was duidelijk: extra geld zit er niet in. Het kabinet gaat op aandringen van de VVD wel kijken naar een regeling voor starters die in de laatste drie maanden van 2019 een bedrijf hebben opgericht. Die groep viel tot dusver ook buiten de bestaande regeling. Lees ook: Geen compensatie, wel de kosten: rijschoolhouders sturen brandbrief