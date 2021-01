'Zou niet moeten': ook minister wil geen boete voor ondernemer die zaak beschermt

Maar toen Jansen iets na 21.00 uur buiten aan het overleggen was met een paar buurmannen, werd hij omsingeld door politieagenten. "Ik moest direct meekomen van de agenten."

'Arrogante agenten'

De opstelling van de agenten was heel arrogant, vindt Michael. "Ze hadden me betrapt en ik had geen kans om mijn kant van het verhaal te doen. Ik kreeg direct een boete van 95 euro." Zijn buurman van de tattooshop, die zich opwond over de bekeuring, werd zelfs door de politie meegenomen.