Recordaantal boetes voor negeren rode kruizen, minister wil pakkans vergroten

Op oudejaarsdag ging het bij de A2 bij Zaltbommel nog mis. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat en een medewerker van de bergingsdienst ontsnapten aan de dood nadat een vrachtwagen op een afgesloten rijstrook van de snelweg op hen was ingereden. De chauffeur verklaarde later dat hij aan het appen was.

Geen doden

Ondanks de vele campagnes is het aantal boetes voor het negeren van rode kruizen fors gestegen. Afgelopen jaar werden er 4920 bonnen uitgeschreven, een stijging van 55 procent met het jaar daarvoor (3159 boetes).

Zorgelijk, vindt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). "Het is ook iets om heel boos om te worden. Deze mensen brengen weginspecteurs en medeautomobilisten in gevaar." Er wordt volgens de minister wel meer op deze overtreding gecontroleerd, maar door corona was het ook een stuk minder druk op de weg.