Nederlanders iets minder positief over terugkeer wolf

Oorzaak van de daling van de populariteit is een rooftocht van een wolf in Noord-Brabant, schrijft demissionair minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Schouten, die verantwoordelijk is voor natuur, is het nu niet zo dat mensen banger zijn voor de wolf. Van alle Nederlanders vindt 76 procent de wolf geen bedreiging voor de mens. Veel mensen zeggen ook, dat hun mening over de wolf niet is veranderd na de aanvallen op schapen. Mensen gaan ook niet minder vaak naar natuurgebieden, waar de wolf is gesignaleerd.

Overlast

Wel vinden meer Nederlanders dat wolven voor overlast zorgen. Maar tegelijkertijd hebben ook meer mensen er vertrouwen in dat de terugkeer van de wolf veilig gebeurt. Een jaar geleden was dat nog 63 procent en nu is dat 67 procent.

Minister Schouten heeft het onderzoek laten uitvoeren, in verband met de grote media-aandacht voor de aanvallen op schapen in Noord-Brabant. Uit het onderzoek blijkt dat een grote meerderheid - 84 procent - van de Nederlanders vindt, dat boeren financieel moeten worden gecompenseerd als hun vee wordt aangevallen door een wolf. Vorig jaar was dat nog 68 procent.

Eetgedrag

Volgens deskundigen is er een verschil tussen het eetgedrag van gevestigde wolven en wolven die nog zwervend zijn en op zoek naar een plek waar ze permanent kunnen blijven. Zwervende wolven vallen eerder vee aan. Gevestigde wolven jagen juist meer op wild.