VVD: altijd celstraf bij geweld tegen beveiligers of journalisten

Wie een particuliere beveiliger of journalist met geweld te lijf gaat, moet altijd een celstraf krijgen, vindt de VVD. Er ligt al een wetsvoorstel om dat voor hulpverleners te laten gelden. "Als tuig onze hulpverleners, beveiligers of journalisten aanvalt, past maar één straf en dat is celstraf", zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden.

Vandaag praat de Tweede Kamer over een wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat geweld tegen hulpverleners, zoals politiemensen, brandweerlieden en ambulancepersoneel, altijd met een celstraf moet worden afgedaan. Daders kunnen dan niet meer wegkomen met een taakstraf, een minder zware straf. Ook voor beveiligers Als het aan de VVD ligt, wordt dit 'taakstrafverbod' uitgebreid voor twee groepen. Ook mensen die geweld gebruiken tegen particuliere beveiligers en journalisten komen straks niet meer weg met alleen een taakstraf. Ook deze daders moeten de cel in, vindt de partij. "De 30.000 particuliere beveiligers hebben net zo goed een publieke taak als andere hulpverleners. En dus moeten we hen ook dezelfde wettelijke bescherming geven", zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. Dienstbaar aan samenleving Dat geldt ook voor journalisten, vindt de VVD'er. "Zij staan net zo goed in die frontlinie en zijn steeds vaker het slachtoffer van geweld." De VVD gaat twee amendementen indienen om de nieuwe wet uit te breiden voor deze groepen. Met de rellen van afgelopen dagen is het onderwerp actueel. In Urk werd zondag een cameraploeg van de NOS belaagd met pepperspray en in Tilburg werd een verslaggever van het Brabants Dagblad achterna gezeten door een groep relschoppers, waarna hij zich ternauwernood in veiligheid wist te brengen. Rechters zijn kritisch Rechters lieten eerder al weten dat ze het geen goed idee vinden als zij geweld tegen hulpverleners altijd moeten bestraffen met een celstraf. Ze noemen deze wet belemmerend en geven aan dat ze voldoende oog hebben voor de ernst van dit soort misdrijven.