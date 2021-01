Kritiek op tweets Forum en PVV over rellen: 'Stemmingmakerij'

"Schandelijke aantijgingen", zegt Forum-leider Thierry Baudet. "Er is geen enkel moment sprake van geweest dat we op welke manier dan ook mensen oproepen geweld te gebruiken."

Baudet vindt dat hij zich kan én moet blijven uitspreken: "Er worden ons zoveel vrijheden ontnomen door dit irrationele beleid, daar moeten we tegen in verzet komen. Dat is ons werk." Geweld is altijd volstrekt onacceptabel, benadrukt hij. Vanochtend twitterde hij dit: