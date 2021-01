Bruls: 'Op veel plekken in het land extra politie paraat om op te treden'

De voorbereiding op eventuele nieuwe onrust voor de komende dagen is al afgerond, benadrukt de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Of Bruls verrast was door de rellen van afgelopen weekend? "De politie was er al op voorbereid dat het ernstig kon worden. Een waterkanon heb je ook niet zomaar paraat."

Noodbevel Nijmegen

Voor zijn stad Nijmegen heeft Bruls intussen een noodbevel afgekondigd voor de binnenstad. De politie gaat mensen wegsturen die daar zonder aanleiding zijn. Het noodbevel is vanavond en vannacht van kracht.

In het beraad praten de burgmeesters samen met minister Grapperhaus over mogelijke extra ondersteuning om de avondklok de komende twee weken te handhaven. Afgelopen weekend ging het in verschillende gemeenten mis. De meeste burgemeesters geven aan dat ze de situatie nu nog aankunnen, maar de vraag is wel voor hoe lang.

Oproep tot rellen

Volgens Bruls gaan er momenteel via sociale media allerlei oproepen rond om te komen rellen. "Normaal ga je niet in op al dat gespeculeer, maar nu neem je de informatie erg serieus." Ook de politie wordt veel getipt door mensen die met informatie komen over nieuwe locaties van rellen. "We zijn voorbereid. Vanavond zullen ook de boa's meehelpen met de handhaving." Maar, vervolgt Bruls: "Mensen die echt willen rellen, kun je niet tegenhouden."

Optreden op meerdere plaatsen tegelijk is iets waar de politie ervaring mee heeft, zegt Bruls. "Voor corona hadden we elk weekend een uitgaansweekend, dan kunnen we ook wel op tien plekken tegelijk optreden."