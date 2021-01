Compromis over avondklok: ingangstijd wordt 21.00 uur

De verwachting is dat het demissionaire kabinet dit voorstel gaat overnemen en de avondklok dus om 21.00 uur ingaat. De eindtijd is 04.30 uur. Zaterdag gaat de avondklok in.

De hele dag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de ingrijpende maatregel. Het demissionaire kabinet vindt de invoering van de avondklok zo ingrijpend dat het eerst de goedkeuring van de Tweede Kamer wilde hebben.

Het moet

Premier Rutte benadrukte in het debat dat de avondklok echt tussen 20.00 en 21.00 moet aanvangen. "Anders heeft de maatregel onvoldoende effect. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn." Volgens de demissionaire premier is de avondklok 'simpelweg noodzakelijk', omdat er nog steeds veel nieuwe besmettingen plaatsvinden bij bezoekjes thuis en de nieuwe mutaties van het virus nog besmettelijker lijken.

Rutte: "Niemand zit op de avondklok te wachten. Ik ook niet, maar het moet."