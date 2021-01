Premier Rutte blijft erbij: avondklok moet tussen 20 en 21 uur ingaan

Het kabinet zoekt voldoende steun voor de avondklok van 20.30 uur tot 04.30 uur, maar heeft die nog niet. Er tekent zich wel een meerderheid af voor de ingrijpende maatregel maar er is gesteggel over de tijden.

D66 lijkt aan te willen sturen op een avondklok vanaf 22.00 uur. Ook ChristenUnie, GroenLinks en de SP zien de invoering liever later.

Onvoldoende effect

Maar premier Rutte benadrukte dat de avondklok echt tussen 20.00 en 21.00 moet aanvangen. "Anders heeft de maatregel onvoldoende effect. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn."

Het is de bedoeling dat de avondklok tot 9 februari duurt. "Zodra het weer kan, gaat de avondklok meteen weer in de prullenbak", benadrukte Rutte.

De demissionaire premier 'zit ook niet op een avondklok te wachten'. "Niemand. Het is verschrikkelijk. Maar het is simpelweg noodzakelijk. We baseren ons onderzoek ook niet op prutswerk: alle deskundigen stellen dat we dit moeten doen. We moeten ons land veilig houden van het virus." Bekijk hieronder het fragment uit het debat.