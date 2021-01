Nieuw voorstel avondklok: vanaf vrijdag binnenblijven tussen 20:30 en 4:30 uur

Ook komt er een vliegverbod van en naar Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. Er is gekeken naar de mogelijkheid om het reizen binnen Nederland verder in te perken, zoals in Duitsland wordt gedaan, maar dat bleek niet haalbaar.

Persconferentie

Vanochtend komen de meest betrokken ministers bij de corona-aanpak dus bijeen in de ministeriële crisiscommissie. Daarna wordt aan het begin van de middag, waarschijnlijk rond 13.00 uur, een persconferentie verwacht. Dat tijdstip is nog niet bevestigd en kan nog veranderen.