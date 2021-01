Slechts twee minderjarige, alleenstaande vluchtelingen uit Griekenland gehaald

Deze week komen de laatste 38 vluchtelingen uit Griekenland naar Nederland. Zij komen hier omdat Nederland na de brand in het Griekse opvangkamp Moria had aangeboden 100 kwetsbare vluchtelingen en alleenstaande minderjarigen op te nemen. Van die laatste groep zijn er in totaal twee naar ons land gekomen.

Voor de rest komen er 21 gezinnen met 55 kinderen. De groep vluchtelingen komt niet alleen uit kamp Moria, gaf staatssecretaris Broekers Knol eerder al toe. In overleg met de Griekse autoriteiten is voornamelijk gekeken naar kwetsbaarheid van de vluchtelingen. 'Hard gewerkt' Staatssecretaris Broekers-Knol licht toe: "Het welzijn van de meest kwetsbaren stond voorop bij deze herplaatsing. Er is hard gewerkt om 100 vluchtelingen in Nederland op te vangen. Goed dat deze week ook de laatste gezinnen met kinderen en de alleenstaande minderjarigen in Nederland aankomen, ondanks de strenge lockdown." Bekijk ook: Na de brand in Kamp Moria Bekijk deze video op RTL XL Iram (13) wil na brand in Kamp Moria nog altijd dokter worden Getest op corona De vluchtelingen zijn voor hun komst naar Nederland in Griekenland negatief getest op corona en daar ook in quarantaine gegaan. Na aankomst worden zij eerst opgevangen op een locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en vervolgens zo snel mogelijk gehuisvest in overleg met gemeenten. De twee minderjarige vluchtelingen die naar Nederland komen, zullen hier worden opgevangen door voogdij-instelling Nidos.