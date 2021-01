Lilianne Ploumen nieuwe lijsttrekker PvdA: 'Ja, ja, ik ben er klaar voor'

Ploumen (58) werd geboren als dochter van een melkboer. Ze was minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het tweede kabinet van Rutte. Daarvoor was ze partijvoorzitter van de PvdA.

Ze richtte She Decides op voor veilige abortussen en kraamzorg in arme landen. Na haar ministerschap werd ze in de Kamer gekozen met voorkeursstemmen.

Voorkeur voor een vrouw

"De PvdA hoopt dat ze zich met een nieuwe lijsttrekker komende verkiezingscampagne niet alleen hoeven te verdedigen voor fouten die in het verleden zijn gemaakt, maar ook de ruimte hebben om te vertellen hoe ze de toekomst zien", zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers.

Mogelijke kandidaten van buiten Den Haag wilden of konden niet. Daarop is besloten de kandidatenlijst af te lopen. "Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar had de voorkeur voor een vrouwelijke lijsttrekker. Op nummer twee stond de huidige Kamervoorzitter Arib. Maar het is dus de nummer drie geworden, Lilianne Ploumen."