Lodewijk Asscher stopt als lijsttrekker voor PvdA

'Dit zou hem blijven achtervolgen'

Volgens politiek verslaggever Roel Schreinemachers was Asscher eigenlijk niet van plan op te stappen. "Hij zei dat hij juist wilde bijdragen aan het oplossen van de toeslagenaffaire. Maar door de discussie die ook in de PvdA werd gevoerd over de positie van Asscher zag hij zijn geloofwaardigheid afnemen, en is hij tot de conclusie gekomen dat hij beter kan stoppen."

Schreinemachers: "Niemand is groter dan de partij, zei een kritisch lid eerder al. Asscher stelt met deze beslissing het partijbelang nu boven zijn eigen belang, want het zag er naar uit dat dit hem in de campagne zou blijven achtervolgen."

Asschers besluit geeft volgens Schreinemachers wel een andere dynamiek aan de discussie morgen in het kabinet. "Nu hij opstapt vanwege de toeslagenaffaire wordt het moeilijker voor het kabinet om te blijven zitten."