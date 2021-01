Menstruatiearmoede aangepakt: 'Bezuinigen op tampons mag niet'

Rijk land als Nederland

Ook in de gemeente Utrecht staat het probleem hoog op de agenda. "We zouden het liefst zien dat landelijk wordt besloten dat deze producten voor vrouwen die in armoede leven gratis worden aangeboden, maar helaas wil het kabinet daar niet aan", zegt GroenLinks-raadslid Julia Kleinrensink.

"Het is ontzettend schrijnend dat dit probleem er is in een rijk land als Nederland", vindt ze. In Utrecht worden vooral lokale initiatieven gestimuleerd. En die zijn er volop. "Scholen, maar ook daklozenopvang geven deze producten weg. Onze weggeefwinkel is daar vorige maand mee gestart. En we hopen ook dat bibliotheken dat gaan doen."

In de weggeefwinkel kunnen mensen in een zogenoemde Klinikastje nieuwe hygiëneproducten achterlaten. En vrouwen of meiden die de artikelen nodig hebben, kunnen ze gratis ophalen.