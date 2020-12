Rutte over toeslagenaffaire: 'We kunnen ons er alleen maar voor schamen'

Recht te doen

Vandaag zegt Rutte: "Het is mijn taak om alles aan te doen om dit rapport recht te doen. We gaan in het kerstreces veel tijd nemen, alle tijd die nodig is, om met een gedegen reactie te komen die recht doet aan het rapport. We beschouwen dit als iets groot. We realiseren ons de zwaarte van het rapport."

Het rapport biedt volgens de premier ook erkenning aan de ouders. Dat zij niet fout zaten, maar het systeem.

Wat dat betekent voor de compensatie waar duizenden ouders nog altijd op wachten? Rutte: "We willen zo goed als mogelijk maatwerk leveren per persoon zodat ze hun leven weer kunnen oppakken. Een team dat zeer gemotiveerd is, is daar mee bezig. Zo snel als mogelijk is compenseren we en we gaan praten wat we kunnen doen om het te versnellen."