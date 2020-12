Woekerplant watercrassula ware plaag: Kamer eist verbod

Watercrassula is een ware plaag op Terschelling. Vochtige duinvalleien worden door het plantje overwoekerd. Met man en macht wordt gewerkt om het natuurgebied te ontdoen van het plantje, dat onder water enorm uitloopt.

Invasieve exoot

Watercrassula komt van oorsprong uit Australië en Nieuw-Zeeland. Inmiddels komt de plant ook voor in Europa en Amerika en sinds 1995 in Nederlandse natuurgebieden. De verspreiding gaat heel snel, bijvoorbeeld via poten van watervogels, via maaimachines of schoenen en laarzen. Het plantje overleeft zelfs als ganzen het opeten en ergens uitpoepen.