Kabinet: 'Schade en verdriet veroorzaakt bij ouders, dit mag nooit meer gebeuren'

Pijlen op Rutte

PVV-leider Geert Wilders richt zijn pijlen vooral op premier Rutte. De premier was medeverantwoordelijk voor de harde fraudeaanpak die tijdens het kabinet Rutte-II werd gestart.

Wilders zegt in een reactie op het rapport: "Dit is dus het Nederland van Rutte en Asscher. Een overheid die mensen keihard in de steek laat, de rechtsstaat opzij zet en onschuldigen zonder enige gêne criminaliseert en collectief de andere kant op kijkt. De Nederlandse overheid is totaal losgezongen van de burger."

Knalhard rapport

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt het een knalhard rapport. "De overheid heeft de levens van mensen kapotgemaakt. Duizenden mensen moeten nu zo snel mogelijk worden gecompenseerd. De hoogste tijd om kinderopvang gratis te maken en de toeslagen af te schaffen."

"De overheid, politiek en rechtspraak hebben hier allemaal steken laten vallen", zegt VVD'er Helma Lodders (VVD) op Twitter. "Dat moeten we ons aantrekken, ook ik persoonlijk, en ervan leren zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt. Dit leed kunnen we niet meer terugdraaien."