Hoe kon het zo misgaan bij de toeslagenaffaire? Volg de presentatie live

Den Haag verwacht een pijnlijk en zeer kritisch rapport over het falen van politici, topambtenaren en de hele rechtsstraat in de toeslagenaffaire. Tienduizenden ouders kwamen in grote financiële problemen door het stopzetten en terugvorderen van toeslagen voor kinderopvang. Velen van hen werden onterecht bestempeld als fraudeur en kregen te maken met loonbeslag en huisuitzettingen.

Of het rapport nog politieke gevolgen zal hebben is niet duidelijk. Vorig jaar trad staatssecretaris Snel al af vanwege de affaire. In de coalitie wordt gevreesd dat het rapport zo vlak voor de verkiezingen een 'nieuwe dynamiek' zal veroorzaken, ook omdat compensatie van duizenden gedupeerde ouders nog steeds traag op gang komt.