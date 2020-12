Kamer eist toch snel woningbouw in Utrechtse polder Rijnenburg

Tot 2040 wil Utrecht vooral 'binnenstedelijk' bouwen, onder meer in de Merwedekanaalzone. Maar de Tweede Kamerleden Julius Terpstra (CDA) en Daniel Koerhuis (VVD) vinden dat ook in de polders moet worden gebouwd. Nu is er volgens hen sprake van grote woningnood. Utrecht ligt centraal en zou in Rijnenburg en Reyerscop woningzoekenden uit het hele land kunnen opvangen, als daar snel wordt gebouwd. Daarom dienden zij samen de motie in, die nu door de Tweede Kamer is aangenomen.

Boterzacht

Ook voor Utrechtse woningzoekenden is woningbouw in de polders volgens VVD en CDA noodzakelijk. De afspraken die Utrecht heeft met Ollongren over woningbouw in de komende tien jaar zijn volgens Koerhuis en Terpstra ‘boterzacht’. Van de plannen voor de periode van 2025 tot 2030 is maar 6 procent hard, ofwel al in bestemmingsplannen opgenomen.