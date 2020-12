Kabinet scherpt regels niet-essentiële winkels aan, ook HEMA gaat dicht

Woede

Gisteren opende de HEMA de deuren al en vandaag wilden de Action en de Wibra dat doen. Het opengaan van dit soort grote winkelketens, in tegenstelling tot winkels van 'kleine' ondernemers, leidde tot grote woede op sociale media. Ook PvdA en GroenLinks en de FNV waren daar boos over.

Volgens zorgminister Hugo de Jonge is het vanwege de ernst van de situatie 'nu niet het moment om de randen op te zoeken'. Minister Grapperhaus vindt het spijtig dat er discussie is ontstaan over de regels, maar die waren ook heel rap ingevoerd. "We hebben nu een heel duidelijke regel", zegt hij.