Sluiting basisscholen ligt Kamer zwaar op maag: 'Pijnlijke prijs'

Het klonk inderdaad als een 'paardenmiddel', zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers tijdens het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe lockdown. "Misschien is het een paardenmiddel dat wel werkt, maar het klonk wel als een ingewikkeld argument."

Als blijkt dat het sluiten van scholen direct invloed heeft op de besmettingsgraad, vindt Segers het 'een pijnlijke prijs, maar wel een prijs die ik bereid ben om te betalen.'

Wekenlange sluiting

Gisteravond maakte premier Rutte tijdens zijn toespraak bekend dat alle scholen - inclusief het basisonderwijs - dichtgaan en overgaan op online onderwijs. Tot zeker maandag 18 januari.

In maart dit jaar gingen alle scholen en de kinderopvang voor het eerst dicht. Die sluiting duurde toen twee maanden en had grote gevolgen. De inspectie zag dat een deel van de leerlingen achterstanden opliep. Kwetsbare leerlingen bleven langer thuis, zelfs toen de scholen al weer open waren. En kinderen kregen een lager schooladvies, omdat er geen eindtoets was.

Onderzoek in Amsterdam wees zelfs uit dat alle leerlingen daar er op achteruit gingen. Hun reken- en leesvaardigheden werden minder.