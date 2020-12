Gluren in de werkkamer van onze premier: maar wat zie je?

4. Portret van Thorbecke

Het is niet zo gek dat we het portret van deze man, Johan Rudolph Thorbecke, in de werkkamer zien. Thorbecke was de grondlegger van de grondwet en driemaal premier van Nederland. Rutte noemt Thorbecke - ook een liberaal- regelmatig 'één van zijn grote voorbeelden.' De Thorbeckezaal op de begane grond van het Torentje is nu de vergaderruimte van de minister-president.

Rutte is overigens de vierde premier die in het Torentje huist. Diverse wereldleiders die Rutte op bezoek krijgt, reageren regelmatig verbaasd over zijn werkkamer. Ze vinden het vaak maar klein.