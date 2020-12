'Nederland vijf weken op slot, hoe minder contacten hoe beter'

"We maken met 17 miljoen mensen iets mee dat ongekend is. En toch slaan we ons er doorheen", vervolgde de premier zijn uitzonderlijke tv- toespraak. Rutte noemde de coronacrisis 'de grootste die we in vredestijd hebben meegemaakt.'

Fluitende demonstranten

"We hebben niet te maken met een onschuldige griep. 30.000 mensen hebben met corona in het ziekenhuis gelegen. 6000 mensen hebben op de intensive care gelegen die het zonder behandeling niet gehaald zouden hebben", zei Rutte.

Opvallend was dat tijdens de toespraak buiten gefluit van demonstranten te horen was. De premier hoorde het en benoemde het geluid. Hij bleef rustig doorpraten en verwees ernaar door te zeggen dat de 'activisten ten onrechte' denken dat het gaat om een onschuldig griepvirus.