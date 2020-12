Harde lockdown tot en met 19 januari, alle scholen dicht

Alleen voor vitale beroepen blijft de kinderopvang open. Ook contactberoepen, zoals kappers en massagesalons zouden moeten stoppen, met uitzondering van medische contactberoepen. En mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Scholen zouden vanaf woensdag hun deuren sluiten en op online-onderwijs overstappen.

Ook sportscholen gaan dicht, buitensporten tot 18 jaar blijft wel toegestaan, wel met beperkingen. Het instellen van een avondklok, een wens die werd neergelegd door verschillende burgemeesters, wordt niet ingevoerd. De maatregelen gaan waarschijnlijk vanavond om 24:00 uur in, maar daar wordt nog over vergaderd.

Toespraak Rutte

Premier Rutte geeft vanavond om 19.00 uur een toespraak vanuit het Torentje. Die is live te volgen op RTL4 en via deze website. Het kabinet gaat over tot deze drastische maatregelen vanwege het hoge aantal besmettingen. Die zitten dagelijks bijna rond de 10.000.

Het extra crisisoverleg en de ministerraad volgden op het Catshuisoverleg zondag. Daar hebben deskundigen de ontwikkelingen met het coronavirus toegelicht. Mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Het aantal mensen dat thuis mag worden uitgenodigd gaat terug naar maximaal twee. Tijdens de kerstdagen wordt er wel een uitzondering gemaakt: dan zijn maximaal drie mensen toegestaan.