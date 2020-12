Vanavond weer persconferentie: versoepelen rond kerst of niet?

"Daarvoor is het kabinet niet doof", zegt Lambie. "Maar gezien de hoge besmettingscijfers van de afgelopen dagen is versoepeling in december waarschijnlijk niet mogelijk. Ook het aantal ic-opnames per dag ligt te hoog om nu te versoepelen."

Maximale groepsgrootte mogelijk iets hoger

Is er dan helemaal niets mogelijk rond kerst? "Voor vanavond verwachten we wel een besluit over het maximum aantal bezoekers dat je thuis mag ontvangen. Nu ligt dat aantal op drie personen. Er liggen voorstellen op tafel om dat aantal mogelijk voor de feestdagen te verhogen naar vier of vijf mensen, maar dan dus alleen voor die dagen."

Wel kleeft daar ook weer een risico aan. "De angst bestaat, dat als het maximum wordt opgehoogd naar zes mensen, dat mensen daar alsnog boven gaan zitten en misschien wel tien personen ontvangen. De vraag is dus in hoeverre mensen zich aan zo'n maximum gaan houden."