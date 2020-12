Thierry Baudet wint ledenverkiezing, maar van zijn Forum is weinig over

Hoewel hij de macht terug heeft, ligt zijn partij in gruzelementen. "De imagoschade is enorm, bijna alle mensen zijn weggelopen. Er is weinig over van die partij die vorig jaar maart met de Statenverkiezingen nog de grootste werd", zegt politiek verslaggever Floor Bremer.

"De leegloop is gigantisch geweest. Van de verkozen volksvertegenwoordigers stapten velen uit de partij en van de kandidatenlijst die Baudet eind oktober presenteerde is bijna niemand meer over."