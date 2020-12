PVV-verkiezingsprogramma komt medio januari: 'Meer dan één A4'tje'

Eén ding is al duidelijk: Geert Wilders zal de lijst weer aanvoeren. Verder wil de PVV-leider nog niets zeggen. De partij doet het goed in de peilingen en kan nu rekenen op 18 tot 22 virtuele zetels. De VVD is nu de grootste.

De partij van Wilders doet in maart voor de vijfde keer mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.