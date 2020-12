GroenLinks komt terug op omstreden 10.000-europlan voor 18-jarige

Belangrijk thema

Jongeren en hun toekomst is een belangrijk thema voor GroenLinks in de komende periode. "Het afgelopen decennium zijn onzekerheid en ongelijkheid onder jongeren toegenomen", zegt Klaver.

De partij wil daarom gelijke kansen voor jongeren bevorderen. Klaver: "Met ons plan voor een startkapitaal hebben we groeiende kansengelijkheid op de kaart gezet. Bij steeds meer mensen valt het kwartje dat ook in Nederland je kansen worden bepaald door waar je wieg heeft gestaan, wat je ouders verdienen en of je gaat studeren."