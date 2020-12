Duizenden jongeren met beperking kunnen tóch bonus krijgen: 'Eindelijk erkenning'

'Erkenning'

Vakkenvuller Kjeld ziet het als een enorme erkenning dat hij de coronabonus vrij kan besteden met kerst. "Het gaat me niet eens om het geld. Het voelt als een flinke opluchting. Een pak van mijn hart. De erkenning voor het harde werken."

Ook zijn bedrijfsleider bij de supermarkt is blij dat de kerstbonus niet meer gekort wordt op de Wajong-uitkering van haar personeel. "We willen graag iedereen een extraatje geven. Want iedereen is gelijk en juist voor deze mensen is de coronaperiode misschien wel extra zwaar. We zijn er hartstikke blij mee dat iedereen in december nu een coronabonus krijgt."