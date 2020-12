Olifant Buba mag bij circusfamilie in Nederland blijven: 'Janken van blijdschap'

Sinds 2015 is het in Nederland verboden om op te treden of rond te reizen met wilde circusdieren. Maar de Duits-Nederlandse circusfamilie Freiwald wilde de 45-jarige vrouwtjesolifant houden, omdat ze al bijna 30 jaar meereist met het circus.

Opvang in Frankrijk

De familie kreeg een ontheffing om voor het dier te blijven zorgen, maar ook die was verlopen. Sindsdien zijn er verhitte politieke discussies in de Tweede Kamer over het dier gevoerd.

Minister Carola Schouten overwoog het dier naar een olifantenopvang in Frankrijk te sturen. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer wilde het dier in Nederland houden. Vandaag kwam er dus duidelijkheid: Buba blijft bij de circusfamilie.