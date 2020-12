Rutte omringd door vrouwen op VVD-kandidatenlijst

Op de concept-kandidatenlijst van de VVD volgen na lijsttrekker Mark Rutte vier vrouwen. Minister voor Medische Zorg Tamara van Ark staat op plek twee gevolgd de Kamerleden Sophie Hermans, Bente Becker en Dilan Yesilgoz.

Te weinig vrouwen

Bij de eerste tien kandidaten staan ook de vrouwelijke Kamerleden Aukje de Vries en Ockje Tellegen. De eerste nieuwkomer op de lijst is Eelco Heinen op nummer twaalf, gevolgd door weer een vrouw, Queeny Rajkowski. De huidige vicevoorziter van de VVD-gemeenteraadsfractie in Utrecht komt binnen op plaats dertien.

De eerste man na Rutte op de lijst is de staatssecretaris van Sociale Zaken Bas van 't Wout.

Politiek commentator Frits Wester: "Rutte kreeg in het verleden wel eens het verwijt dat hij te weinig vrouwen in zijn kabinet opnam. Als het gaat om de kandidatenlijst van de VVD kun je hem dat verwijt in ieder geval niet maken. Sterker nog, geen andere grote partij doet de het de VVD na wat betreft het aantal vrouwen aan de top."