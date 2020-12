De Jonge: 'Als het meezit vanaf 4 januari vaccineren tegen corona'

Logistieke operatie

De logistieke operatie is er in ieder geval op gericht om in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinatie. Het RIVM, GGD's, de huisartsen en de artsen in verpleeghuizen en instellingen werken hierin samen.

De Jonge: "Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis."

Pfizer en Moderna

Het eerste vaccin dat wordt verwacht - van BioNTech/Pfizer - kan deze maand al aan Nederland worden geleverd, nog voor de officiële goedkeuring. Het gaat dan om een miljoen doses, waarmee 500.000 mensen kunnen worden ingeënt. Een vaccinatie bestaat uit twee inentingen.

Ook vaccinontwikkelaar Moderna heeft een aanvraag tot markttoelating gedaan. Het agentschap levert 400.000 doses, goed om 200.000 mensen te vaccineren. Het Europees Medicijn Agentschap EMA moet de vaccins nog goedkeuren. Uiterlijk 29 december geeft het EMA duidelijkheid over het Pfizer vaccin. Twee weken later, op 12 januari over dat van Moderna.

Het is de bedoeling dat in januari dus 700.000 mensen gevaccineerd worden. Hoe de instanties ervoor zorgen dat het vaccin veilig is, kun je zien in deze video: