Oproep winkeliers: 'Geen landelijke winkelsluiting'

Burgemeesters maken zich grote zorgen over de drukte in de winkelstraten, maar volgens gegevens van de Raad Nederlandse Detailhandel viel die drukte tijdens Black Friday reuze mee. In een vertrouwelijke brief die in handen is van RTL Nieuws roepen winkeliers de burgemeesters dan ook op om per winkelgebied maatregelen te nemen en geen landelijke winkelsluiting in te voeren.

Afgelopen weekend besloten burgemeesters van diverse steden, zoals Rotterdam, om hun winkels eerder te sluiten vanwege de grote drukte. Minder transacties De winkelgebieden van Maastricht en Breda trokken relatief gezien de meeste koopjesjagers tijdens Black Friday, blijkt uit de vertrouwelijke brief van de Raad Nederlandse Detailhandel gericht aan de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Geen landelijke maatregelen Toch viel de drukte van deze Black Friday enorm mee vergeleken met vorig jaar, blijkt uit cijfers van de koepelorganisatie. Uit onderzoek van de pingegevens blijkt dat er 72 procent minder transacties zijn geweest vergeleken met vorig jaar. De koepelorganisatie roept de burgmeesters op om geen landelijke maatregelen te nemen tegen de drukte in de winkelstraten. De winkeliers zijn dus geen voorstander van het landelijk afschaffen van de koopzondagen of het eerder sluiten van winkels. Lees ook: Deskundigen: strengere maatregelen nodig na drukte in steden De organisatie voor de detailhandel ziet meer in het nemen van gerichte maatregelen per winkelgebied. Zo werken crowdmanagement-maatregelen goed waarbij bezoekers door de winkelstraten worden geleid, terwijl ze voldoende afstand houden. Ook zouden burgemeesters kunnen beslissen parkeergarages te sluiten als het te druk wordt in hun stad. Jongeren Wat verder opvalt, is dat vooral groepen jongeren onder de 25 jaar de situatie aangrijpen om naar de winkelstraten te komen. 'Ze kwamen dit weekend in groepen en blokkeerden daardoor een goede doorstroming', staat in de brief van de winkeliers. De koepelorganisatie roept de burgemeesters op om een gerichte jongerencampagne te starten. Daarin zouden jongeren aangesproken moeten worden op hun gedrag. 'De boodschap moet zijn: kom alleen, koop doelgericht en dichtbij.' De overheid zou volgens de detailhandel verder haar officiële kanalen in moeten zetten om het gedrag van mensen aan te passen. 'Mensen moeten gestimuleerd worden om echt alleen te komen, doelgericht hun aankopen te doen en daarna naar huis te gaan. Ook moeten mensen opgeroepen worden om meer doordeweeks te komen.' Online is niet de oplossing De oproep om online alles te bestellen, is volgens de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) niet de oplossing. 'De oproep om niet te winkelen en alles online te bestellen gaat voor enorme problemen bezorgen', schrijft de koepel. De bezorgcapaciteit zakt volgens de RND nu al door het ijs: de rolcontainers zijn op en alle busjes die voor de bezorging kunnen worden gebruikt, zijn allemaal al verhuurd. Bij sommige webshops worden bestellingen nu al minder vaak per week opgehaald.