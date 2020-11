Een week lang duurde de Forum-soap, wat heeft het opgeleverd?

Precies een week geleden begon het geruzie bij Forum voor Democratie nadat Thierry Baudet via Twitter had aangekondigd te stoppen als lijsttrekker. Daarna was het geen dag stil rond de partij. Is de rust nu weer teruggekeerd? Vijf vragen aan politiek verslaggever Floor Bremer die Forum in deze tumultueuze week volgde.

1. Is de soap nu ten einde? "Dat valt niet te zeggen. Maar in ieder geval is er nu een plan voor de directe toekomst van de partij. Er komt een bindend referendum waarin de leden van de partij antwoord kunnen geven op de vraag of zij willen dat Thierry Baudet opnieuw partijleider kan worden. Dat moet zo snel mogelijk plaatsvinden, naar verwachting komende week al. Daarnaast komt er een algemene ledenvergadering waarin een nieuw bestuur wordt gekozen." 2. Hoe gaat de verkiezing in z'n werk? "Het referendum zal digitaal zijn. Daarvoor wordt nu gezocht naar een betrouwbare externe organisatie die dat kan uitvoeren voor de partij. Dan is natuurlijk de vraag wie er mag gaan stemmen. Exacte getallen zijn er nog niet, maar van de 50.000 leden die de partij eerst zei te hebben, zijn er inmiddels veel opzeggingen. Hoeveel leden dat zijn, wil de partij niet zeggen." Mogen dan alleen de overgebleven leden stemmen, of ook de mensen die de afgelopen tijd lid waren maar recent hebben opgezegd? "Daar moeten duidelijke afspraken over worden gemaakt, anders komt er zeker gedoe over bij een stemming. Maar de kans is groot dat ervoor gekozen wordt dat ook mensen mogen stemmen die de afgelopen weken hun lidmaatschap hebben opgezegd. Alleen al vanwege de administratie. Dus dat zou in theorie betekenen dat ook mensen als Joost Eerdmans en Annabel Nanninga kunnen stemmen, die inmiddels dus hun lidmaatschap hebben opgezegd." 3. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor de partij? "Forum voor Democratie is op dit moment een chaos. Veel bestuurders in de provincie zijn opgestapt. Van de top 10 van de nieuwe kieslijst zijn nog maar een paar mensen over. Baudet is vrijdag uit het bestuur gezet en zijn lidmaatschap is ingetrokken, maar nu komt er wel een referendum om hem weer partijleider te maken. Het vergt enige lenigheid van geest om dit allemaal te blijven volgen." "Baudet zelf zegt dat veel leden hem nog steunen. Als dat inderdaad zo blijkt te zijn, zal hij verder gaan met een partij in chaos. Dan is het aan hem om vier maanden voor de verkiezingen daarin orde te scheppen én met een overtuigend verhaal naar de kiezers te komen." 4. En wat als Baudet niet wint? "Wint hij het referendum niet, dan zien sommigen graag mensen als Eerdmans, Vlaardingerbroek en Nanninga terugkeren. Of zij dat zelf willen is natuurlijk de vraag. Als zij dat niet willen, moet het nieuwe bestuur in vier maanden tijd een nieuwe kieslijst en programma samenstellen zonder de gezichten die mensen nu verbinden aan Forum voor Democratie. Dat is een vrijwel onmogelijke uitdaging." 5. Wordt het nu dan weer even rustig rondom Forum? "Na het bindend referendum zal er in ieder geval duidelijkheid zijn of Forum verder gaat met of zonder Thierry Baudet. Maar het verleden laat zien dat bij deze partij de verrassing de baas is. Dus met zekerheid valt niks te voorspellen."