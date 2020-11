Werkgevers vragen massaal zorgbonus aan, 800 miljoen extra nodig

Werkgevers van zorgpersoneel dat recht zou hebben op de bonus, konden van 1 oktober tot begin november een aanvraag indienen. De bonus van 1000 euro netto is volgens het ministerie bedoeld voor 'zorgmedewerkers die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de coronacrisis'.

Maar over de voorwaarden ontstond al snel gedoe. Werkgevers vonden het lastig onderscheid te maken. Zo zei Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, dat alle zorgmedewerkers bijgedragen hebben aan het bestrijden van corona. "Daar past geen gemillimeter of geschipper bij."

Flink hoger

Nu blijkt dat werkgevers in de zorg inderdaad veel ruimer bonussen hebben aangevraagd dan verwacht. Precieze aantallen zijn nog niet bekend, maar ingewijden melden dat waar rekening was gehouden dat ongeveer tweederde van de 1,2 miljoen mensen die werkzaam zijn in de zorg de bonus zou krijgen, dat getal nu oploopt richting 90 procent van het zorgpersoneel.

De totale kosten worden dan ook zo'n 800 miljoen euro hoger, zeggen de bronnen. In plaats van de begrote 1,4 miljard euro is het kabinet dit jaar ongeveer 2,2 miljard euro aan de bonus kwijt.