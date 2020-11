Baudet uitgeschreven bij bestuur FVD: 'Kan niet, absurd'

"Absurd", zegt Baudet over de situatie. Hij stelt dat het juridisch niet kan. Hij noemt het 'het zoveelste bewijs van de ordinaire wijze waarop deze mensen opereren, laster verspreiden en proberen FVD over te nemen'.

Bestuur FVD nu 2 om 2

Even voordat het nieuws naar buiten kwam, verspreidde Baudet nog een video op Twitter waarin hij zei dat de verhouding in het bestuur nu twee om twee was. Baudet en metgezel Olaf Ephraim, en Lennart van der Linden en Rob Rooken aan de andere kant. "Er kan zo geen enkel besluit genomen worden", zegt Baudet.