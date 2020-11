Mes gaat in het openbaar vervoer: 10 procent dienstregeling verdwijnt

Vanwege corona hebben vervoersbedrijven veel reizigers verloren. En dat kost geld. "We krijgen 1,5 miljard compensatie van de overheid maar nog steeds draaien we een verlies van 500 miljoen euro. Door corona is het een waardeloos jaar. Dat moeten we compenseren door te snijden in onze dienstregeling", licht Pedro Peters toe, voorzitter van OV-NL.

Minder metro's

Gemiddeld rijden er daarom vanaf volgend jaar 10 procent minder bussen, trams en treinen. In ieder geval tot 1 juli, ongeacht hoe de coronacrisis zich ontwikkelt.

"Hoeveel minder ov er rijdt, verschilt per provincie. Maar landelijk gezien is het gemiddeld 10 procent minder", zegt Peters. "Neem de bus van Nieuw-Vennep, via Schiphol naar hartje Amsterdam. Die rijdt 12 keer per uur, dat wordt 8 keer."

En ook de metro op de Noord/Zuidlijn in Amsterdam gaat nog maar zes in plaats van acht keer per uur rijden.

Gevolgen?

Wat de gevolgen zijn voor de reizigers? "Zij moeten op sommige trajecten langer wachten op hun trein of bus. Omdat er veel minder reizigers zijn vanwege de coronacrisis zullen de gevolgen verder mee vallen."

Er wordt vooral gesneden in de frequentie. "Er komen geen trajecten te vervallen. Op enkele nachtbuslijnen na. Maar daar is al veel in geschrapt."