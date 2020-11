SP schort alle banden met jeugdafdeling Rood op

Het besluit is een reactie op de verkiezing van Olaf Kemerink als voorzitter van Rood. Dit weekeinde werd hij door een grote meerderheid van de leden gekozen, terwijl de SP zijn lidmaatschap heeft beëindigd.

Kemerink is volgens de SP ook lid van het Communistisch Platform. Het SP-bestuur ziet die organisatie als een politieke partij. Het is een SP-lid niet toegestaan ook lid te zijn van een andere partij.

'In strijd met regels'

''Door het partijbestuur van de SP is vastgesteld dat de ontstane situatie in strijd is met de regels en daarom kunnen we daar geen verantwoordelijkheid voor nemen'', zegt voorzitter Visscher over het besluit.