Thierry Baudet stopt ook als partijvoorzitter Forum voor Democratie

Baudet liet vanmiddag in een statement weten dat hij 'van harte' lijstduwer wil worden worden, maar dat hij het nog te vroeg vindt om te zeggen of hij weer de Tweede Kamer in gaat na de verkiezingen. "Ik ben niet klaar met de politiek, ik ben niet klaar met Forum en ik ben niet klaar met Nederland."

Vicevoorzitter Lennart van der Linden neemt het voorzitterschap voorlopig over. Baudet blijft wel in de Tweede Kamer tot aan de verkiezingen in maart.

Homofobe appberichten

De jongerentak van Forum kwam dit weekend in opspraak nadat antisemitische en homofobe appberichten waren uitgelekt. Baudets rechterhand Freek Jansen is voorzitter van de jongerenafdeling en gisteren werd duidelijk dat de partij het vertrouwen in hem had opgezegd.