'Jongerenpartijen zijn altijd extremer, maar wat bij Forum gebeurt, is ongekend'

Jongeren zijn rebels en houden van experimenteren. "Niet zo gek dus, dat de ideeën van jongerenpartijen doorgaans extremer zijn dan die van de moederpartij", zegt politicoloog Chris Aalberts, die veel onderzoek deed naar jongerenpartijen.

Onafhankelijk van moederpartij

Zo wilden de jongeren van de PvdA het collegegeld terugbrengen tot maximaal 1000 euro en riepen de jongeren van de VVD (JOVD) een paar jaar geleden Femke Halsema (GroenLinks) uit 'tot liberaal van het jaar'. De jongeren van D66 eisten dat studenten tijdens tentamens 'het recht hebben op privacy'.

Zo nu en dan halen ideeën van politieke jongeren het nieuws. "Maar eigenlijk hoor je zelden iets van de jongerenorganisaties die onafhankelijk van de moederpartijen opereren."

Crisisberaad

Hoe anders is dat bij de jongerenafdeling van Forum. De ophef die dit weekend is ontstaan rond de Forum-jongeren is ongekend, stelt Aalberts. In besloten appgroepen van Forumjongeren werd antisemitisch en homofoob gedachtegoed gedeeld. De commotie is een splijtzwam voor de partij.

Het antwoord van partijleider Thierry Baudet – een onderzoek starten en in de tussentijd het bestuur van de jongerenafdeling stilleggen – gaat veel Forum-politici niet ver genoeg. Prominente Forum-politici keren zich openlijk tegen de partijleider. Vrijwel de gehele partijtop wil dat de voorzitter van de jongerenafdeling vertrekt. Maar tot nu onderschrijft Baudet dat niet.