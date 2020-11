Kabinet moet nieuwe subsidievorm woningmarkt onderzoeken

Het plan is om starters op de woningmarkt onder bepaalde voorwaarden weer een premie te geven, waarvan ze een deel moeten terugbetalen.

Royale regeling

Zo royaal als de vroegere premiekoopregeling was, zal de nieuwe niet worden. Het CDA pleitte in zijn verkiezingsprogramma al voor woningen met een speciale starterslening die pas later terugbetaald moet worden. Mogelijk wordt dan een deel geschonken.

Ook bij de PvdA staat een premie voor startende kopers in het verkiezingsprogramma.