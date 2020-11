Kinderen helpen bij aanleg van 37.000 hectare nieuw bos

Gekapte bomen

Onderdeel van de bossenstrategie is ook dat voor elke boom, die sinds 2017 is gekapt of de komende tijd nog wordt gekapt om ruimte te maken voor ander natuurtypes (bijvoorbeeld heide en zandverstuivingen), elders een nieuwe wordt geplant. Dat gebeurt dan ook buiten de bestaande natuurgebieden. Deze compensatie is goed voor 3.400 hectare aan bos.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel, die voor alle provincies coördinator is op het gebied van natuurontwikkeling, is ervan overtuigd dat de bossenstrategie er voor zorgt volgende generaties kunnen genieten van gezonde en veelzijdige bossen. ''En van landschap met hoge kwaliteit. We bieden daarom ook meer ruimte voor bomen, struiken en houtwallen buiten het bos. Dit draagt bij aan een mooi landschap en is ook belangrijk voor de waterhuishouding''

Verbeteren kwaliteit

Overigens zijn de plannen er niet alleen op gericht om de hoeveelheid bos in Nederland uit te breiden. Het gaat ook om het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande bossen. Dat kan door verschillende boomsoorten te planten en het bos ouder te laten worden.