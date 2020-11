Torenhoge rentes webwinkels aangepakt: 'Mensen mogen niet zo verleid worden'

Je wilt een leuk cadeau voor sinterklaas, terwijl je krap bij kas zit. Postorderbedrijven, zoals bijvoorbeeld Wehkamp, spelen daar slim op in: klanten kunnen een lening aangaan om het cadeau morgen nog in huis te hebben.

Verleidelijk, maar de maximale rente op zo'n lening kan oplopen tot wel 14 procent. "Onacceptabel", zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. "Klanten zitten soms jarenlang vast aan zo'n postorderbedrijf. Deze bedrijven handelen in ellende van mensen. Dat moet stoppen."

Rente fors omlaag

Vanwege de corona-uitbraak is de rente al tijdelijk naar 10 procent verlaagd, maar volgens PvdA en ChristenUnie moeten postorderbedrijven nog veel harder worden aangepakt. De woekerrentes zijn al langer een doorn in de ogen van politici. De kans op een meerderheid voor het aanpakken van deze woekerrentes in de Tweede Kamer is dan ook groot.

"We willen naar een rente van 7 procent", zegt Eppo Bruins van de ChristenUnie. "Vanwege de corona groeit het aantal mensen dat in armoede leeft. Nu is het moment om het echt te gaan regelen."