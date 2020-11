Vuurwerkverbod streng gehandhaafd: minimaal 100 euro voor een overtreding

Dat betekent dat mensen die bekeurd worden ook een strafblad krijgen. "'Als mensen meer vuurwerk op zak hebben of illegaal vuurwerk, kunnen de boetebedragen flink oplopen", waarschuwt de minister.

Volgens de minister is de handhaving beter te doen omdat er een totaalverbod is. "Dan is het duidelijker." Grapperhaus hoopt overigens niet dat het op handhaven zal aankomen. "Doe nou alsjeblieft verstandig mensen, leef dat verbod na."

40 miljoen compensatie

Door het verbod verwachten vuurwerkimporteurs grote problemen. Het kabinet gaat 40 miljoen uittrekken om de vuurwerkbranche te compenseren. Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) na de ministerraad. Met dat geld kunnen handelaren het vuurwerk opslaan en naar veilige locaties brengen. "We hebben een inschatting gemaakt van al deze kosten. Dit is een nette manier van compenseren", zegt Van Veldhoven.

De ondernemers kunnen ook gebruik maken van bestaande compensatiemaatregelen die er zijn vanwege de uitbraak van corona. Marcel Teunissen van Belangenvereniging Pyrotechniek noemt het verbod 'teleurstellend'. "Wij vinden dit nog mager. Wij hebben normaal een omzet van 77 miljoen."