Duizenden kinderen met beperking niet naar school, 'onacceptabel' vindt D66

Bij zwaar gehandicapte kinderen die in een zorginstelling wonen, is het logisch dat ze niet naar school gaan. Maar er zitten ook ruim 6.000 kinderen noodgewongen thuis, terwijl ze prima naar school zouden kunnen. Denk aan kinderen met een ziekte, handicap of gedragsprobleem.

"De kinderen zijn in een moeras van regels terechtgekomen maar niet in een schoolbank", zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen. "Onacceptabel."

Eigen wet

De partij heeft daarom een wetsvoorstel gemaakt waarin deze kinderen recht krijgen op onderwijs. "We hebben nu de leerplicht, maar we willen het recht op leren vastleggen. Daarom voeren we leerrecht in. Daardoor krijgt ook deze groep kinderen recht om te leren en de kans zich te ontwikkelen", licht Van Meenen, die zelf jarenlang wiskundedocent is geweest, toe.