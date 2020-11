Onderzoek opzettelijke besmetting nertsen met corona gestaakt

Onrust

Rondom de besmettingen van nertsenhouderijen ontstond veel onrust. Omwonenden waren bang ziek te worden. Die angst werd extra gevoed toen duidelijk werd dat in een aantal gevallen mensen via nertsen zijn besmet met corona.

Het is een van de redenen waarom inmiddels is besloten dat alle nertsenfokkerijen uiterlijk in maart volgend jaar moeten stoppen. Dat is drie jaar eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Deze maand worden de dieren van hun pelsen ontdaan. Dat gebeurt onder strikte veiligheidsregels. Als dat klaar is mogen geen nieuwe nertsen meer worden gefokt. De nertsenhouders krijgen een vergoeding voor het feit dat ze eerder dan gepland moeten stoppen.

Eerder sluiten

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat alle fokkerijen eerder op slot gaan. Vanavond is er nog een debat over de coronabesmettingen onder nertsen. PVV, GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren sturen aan op sluiting voor de Kerst. Ook D66 wil dat de bedrijven al eerder dicht gaan maar heeft twijfels of het voor de Kerst lukt.

Aanleiding is het nieuws uit Denemarken, waar het coronavirus via de nertsen is gemuteerd. In Nederland is dat niet het geval, schrijven minister Schouten en haar collega van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, aan de Kamer.