Guillermo's neefje werd doodgestoken: 'Met een kapmes werd hij aangevallen'

Het kabinet, de politie, gemeenten en burgemeesters delen die zorgen en komen vandaag met nieuwe maatregelen. Het aantal steekincidenten onder jongeren is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met een nieuwe wet wil het kabinet de verkoop van alle messen verbieden aan jongeren.

Ook worden messen of andere voorwerpen die als steekwapen gebruikt kunnen worden, straks voor jongeren overal verboden op straat.

'Dit gaat niet werken

Guillermo heeft weinig hoop in de plannen. "Dit gaat niet werken", zegt hij stellig. "Jongeren kopen die messen niet zelf. Die krijgen ze via via."

Guillermo verloor vorig jaar september zijn neefje Jay-Ronne bij een steekpartij in Amsterdam. "Mijn neefje werd in september vorig jaar doodgestoken. Hij was pas net 18 jaar", zegt hij.

"Op videobeelden is te zien dat de twee daders een groot kapmes vasthielden. Je kunt zien is dat er dreigende gebaren werden gemaakt met de messen. Jay-Ronne wordt uiteindelijk in zijn hals geraakt. Hij overleefde het niet."