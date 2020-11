Minister Slob bereid wet aan te passen na ophef over antihomoverklaring scholen

Slob zei gisteren zelf tijdens het debat dat in deze discussie twee grondrechten botsen. In artikel 23 van de Grondwet staat namelijk de vrijheid van godsdienst beschreven. Terwijl in artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen voor de wet gelijk is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, of geslacht.

Motie Kwint (SP)

SP-Kamerlid Peter Kwint diende gisteren al een voorstel in om de verklaringen te verbieden. "Wij vinden dat niet kunnen en willen dat dit soort verklaringen afgewezen moeten worden. Omdat dit in strijd is met de veiligheid van de leefomgeving van kinderen", zei hij eerder vandaag tegen RTL Nieuws.

In de Tweede Kamer is een meerderheid voor de motie. Naast de SP steunen ook PvdA, GL, VVD en D66 het voorstel van de SP.