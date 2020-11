Minister Ollongren wil Utrecht niet dwingen huizen te bouwen in Rijnenburg

VVD-Kamerlid Koerhuis noemde in het debat over de woonbegroting de Utrechtse bouwplannen 'boterzacht'. Stad en provincie staan volgens hem jaar na jaar onderaan als het gaat om het ontwikkelen van plancapaciteit voor woningen. Daarom vindt hij het noodzakelijk dat de minister nu wel in actie komt.

Dat geldt ook voor CDA-Kamerlid Julius Terpstra. Volgens hem moeten alle grote locaties, zoals de Utrechtse polders, worden benut om in de komende tien jaar een miljoen huizen te kunnen bouwen. Dit om te voorkomen dat het tekort aan woningen nog verder oploopt dan de huidige 330.000. De polders bij Utrecht liggen volgens Terpstra zo centraal dat woningzoekenden uit de hele Randstad er gehuisvest kunnen worden.