Hoop voor restaurants: kabinet werkt aan proef met 25 horecazaken

Corona-evenementen

Ook wordt gewerkt aan experimenten met evenementen. De sector heeft een plan uitgewerkt voor een proef met twee voetbalwedstrijden, een indoorevenement, een zakelijk congres, een theatervoorstelling en twee outdoor festivals.

Tijdens die evenementen worden verschillende maatregelen uitgeprobeerd. Zo is het idee om in Ahoy of de Ziggo Dome een indoorconcert te organiseren voor 1300 mensen, waarbij de bezoekers worden ingedeeld in 'bubbels' van maximaal 250 mensen. Iedere 'bubbel' heeft zijn eigen wc-voorziening en bar.

Eigen bubbel

Binnen de bubbel zou op een veilige manier de anderhalve meter losgelaten moeten kunnen worden. Bezoekers worden tot twee weken na afloop gescreend om te zien of ze het coronavirus hebben opgelopen of niet.

Voor de voetbalwedstrijden met publiek wordt gedacht aan de Johan Cruyff Arena, het Goffert Stadion of het Rat Verlegh Stadion Breda. Voor het zakelijke congres en de theatervoorstelling is het Beatrixtheater in Utrecht in beeld. De outdoor festivals moeten bij voorkeur plaatshebben in Walibi Flevo.

Het kabinet besluit waarschijnlijk komende vrijdag over deze experimenten. Als ze een succes zijn - zo hoopt de sector - dan zijn op termijn weer evenementen mogelijk met meer bezoekers dan het huidige maximum. Gedacht wordt aan een bezettingsgraad van 60 tot 70 procent van het normale aantal bezoekers.